عبدالعاطي يستقبل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الاثنين سڤن كوبمانز، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك على هامش الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين.

شدد وزير الخارجية على ضرورة العمل على تكثيف وتيرة دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بالنظر للأوضاع المتردية فى القطاع، وضرورة البدء في برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار في أقرب وقت ممكن، منوهاً إلى ان مصر تقوم ببلورة تصور متكامل يضمن التعافي المبكر وإعادة الإعمار مع وجود السكان الفلسطينيين على أراضيهم.



وقدم الوزير شرحاً مستفيضا حول المراحل المختلفة والتوقيتات الزمنية الخاصة بالتصور المصري لخطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

من جانبه، اشاد المسئول الاوروبى بالدور المحورى الذى لعبته مصر فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيدا ايضا بالجهود الحثيثة التى تبذلها مصر لبلورة تصور متكامل للتعافى المبكر واعادة الإعمار فى عزة بوجود الفلسطينيين على اًرضهم، مبديا دعمه لهذه الجهود.