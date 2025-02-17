موريتانيا: العثور على جثة سائح ألماني بعد اختفائه في بحيرة سياحية

أعلن، اليوم الاثنين، في موريتانيا عن العثور على جثة سائح ألماني فقد أمس الأحد أثناء رحلة سياحية لسياح ألمان ببحيرة " مطماطا" بمحافظة تكانت- 600 كلم إلى الشمال الشرقي من العاصمة نواكشوط-.

وأفادت مصادر محلية بأن السائح، الذي لم يكشف عن هويته، فقد أمس الأحد بعد انفصاله عن مرافقيه أثناء جولة سياحية قادتهم إلى بحيرة مطماطا التي تحيط بها تضاريس صعبة، وتوجد بها حيوانات مفترسة وزواحف سامة كالأفاعي والتماسيح.

وأوضحت المصادر أنه فور الإعلان عن اختفائه تمت تعبئة السلطات العسكرية والأمنية بالإضافة إلى السكان المحليين العارفين بتضاريس هذه المنطقة السياحية للبحث عن السائح، الذي أمضى ليلة متوار عن الأنظار .

وأشارت إلى أن السائح تم العثور عليه بعد ظهر اليوم دون أن تحدد أسباب وفاته، مستبعدة أن يكون قد تعرض لعملية افتراس، وينتظر أن تجري السلطات الصحية معاينة للجثة من أجل تحديد أسباب وفاته.

وتعد بحيرة مطماطا من المناظر الخلابة التي تجذب السائحين الأجانب وتوجد في تضاريس جبلية وعرة.

وتعد هذه ثاني حالة وفاة لسائح ألماني في موريتانيا حيث عثر خفر السواحل في عام 2019 على جثة سائح ألماني يدعى "بييرمان سورن هالرد" من مواليد 1977 بألمانيا، في منتجع كبانو السياحي في العاصمة الاقتصادية.

وكان السائح يمارس الصيد على متن زورق مطاطي صغير قبيل الغروب قبل أن تباغته نوبة قلبية ويسقط في البحر.