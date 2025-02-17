شولتس: هناك نقاط لا يجوز أن تكون محل نقاش في مفاوضات السلام بأوكرانيا

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه يرى أن هناك بعض النقاط لا يجوز أن تكون محل نقاش في أي مفاوضات محتملة لإحلال السلام في أوكرانيا.

وفي أعقاب القمة الأوروبية الخاصة والمتعلقة بأوكرانيا التي انعقدت في العاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم الاثنين، قال شولتس المستشار الألماني أولاف شولتس:" الشيء الواضح بالنسبة لنا هو أنه يجب أن يكون بمقدور هذه الدولة مواصلة مسارها نحو الاتحاد الأوروبي، ويجب أن تتمكن من الدفاع عن ديمقراطيتها وسيادتها، كما يجب أن تكون في وضع يُمَكِّنها من الحفاظ على جيش قوي خاص بها. ولهذا، فإن هناك حاجة إلينا إلى جانب أصدقائنا وشركائنا الأمريكيين والدوليين لضمان تحقيق هذا الأمر فعليًا حتى في أوقات السلم".

وأضاف شولتس: "هذه الأمور ليست مطروحة للتفاوض".

جاءت المشاورات غير الرسمية في باريس على خلفية التحول الجذري في سياسة أوكرانيا التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودارت المشاورات حول دعم أوكرانيا وكيف يمكن لأوروبا تعزيز أمنها على المدى الطويل.

وأكد شولتس أن هذه المحادثات كانت ضرورية وصائبة. وكتب شولتس في وقت لاحق منشورا على منصة إكس قال فيه: "الوضع في أوروبا صعب".