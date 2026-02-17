مانشستر يونايتد يستهدف ماك أليستر لتعويض كاسيميرو

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي مانشستر يونايتد بالتعاقد مع الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، لاعب ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ميرور» البريطانية، فإن إدارة يونايتد بدأت في وضع ملامح مشروعها الجديد، واضعة ماك أليستر ضمن أبرز أهدافها لتدعيم خط الوسط، خاصة مع اقتراب البرازيلي كاسيميرو من الرحيل عن ملعب أولد ترافورد بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة «الشياطين الحمر» ترى في النجم الأرجنتيني الخيار الأمثل لتعويض كاسيميرو، نظرًا لقدراته الفنية وتنوع أدواره في وسط الملعب.

وأضافت أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني، إلا أن مانشستر يونايتد يدرس إمكانية تخفيض المقابل المادي عبر إدخال أحد لاعبيه ضمن الصفقة، حيث طُرحت أسماء كوبي ماينو ومانويل أوجارتي وماسون ماونت كخيارات محتملة.

ويرتبط ماك أليستر بعقد مع ليفربول يمتد حتى يونيو 2028، ما قد يصعّب مهمة التعاقد معه في ظل تمسك النادي بخدماته.