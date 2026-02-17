بولندا ترصد مجددا أجساما شبيهة بالبالونات داخل مجالها الجوي

أعلن الجيش البولندي، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الرادار العسكرية رصدت، لليوم الثاني على التوالي ، عددا من الأجسام الشبيهة بالبالونات تدخل المجال الجوي للبلاد من بيلاروسيا.

وأفادت القيادة العملياتية للقوات المسلحة - في بيان نقله راديو بولندا - بأنه تم رصد الأجسام خلال الليل، وحددت أنظمة الاستطلاع العسكرية مواقعها، وأن الوضع تحت السيطرة ولا يشكل أي تهديد لحركة الطيران المدني أو السلامة العامة.

وأوضحت القيادة أنها تعمل وفقا للإجراءات المتبعة وتتعاون مع الأجهزة الأمنية للاستجابة السريعة بما في ذلك اعتراض الأجسام واحتجاز الأفراد المشتبه بتورطهم في الأمر.

وصرح وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، الأسبوع الماضي أن الحوادث المتكررة التي شملت دخول أجسام شبيهة بالبالونات إلى المجال الجوي البولندي من بيلاروسيا تخدم غرضي التهريب والاستفزاز، ووصفها بأنها "جزء من حرب هجينة مستمرة".

وفي الأسابيع الأخيرة، رصدت بولندا زيادة في حوادث عبور بالونات يشتبه في استخدامها للتهريب من بيلاروسيا.