ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 2ر0 % مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 5ر29 مليونا، حتى الساعة 0659 صباحا بتوقيت نيويورك اليوم الأربعاء، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتطابقت الزيادة الوطنية في الحالات مع متوسط الزيادة اليومية البالغ 2ر0 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 63ر3 مليون إصابة، بتغير محدود عن نفس الوقت أمس.

وشهدت ولاية نيو جيرسي زيادة بنسبة 4ر0 % في عدد حالات الإصابة عن نفس الوقت أمس، ليصل العدد الإجمالي إلى 844 ألفا و 398 حالة.

كما شهدت تكساس أكبر عدد من الوفيات يتم تسجيله خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 132 حالة وفاة.