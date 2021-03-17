وزير روسي: نحاول تقليل مخاطر الاستثمار في الأصول بالدولار لأنه عملة مسيسة

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أكدت وزارة المالية الروسية أنها تحاول خفض حصة الدولار في هيكل صندوق الثروة السيادية الروسي ولا تستبعد استثمار الصندوق في الذهب.

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف - في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء - " بما أن الدولار لا يزال عملة مسيسة في روسيا، فإننا نحاول تقليل مخاطر الاستثمار في الأصول بهذه العملة لصالح الذهب".

وأضاف الوزير الروسي:" نقوم حاليا بتخفيض حصة الأصول الروسية بالدولار".

وكانت روسيا قد خفضت خلال السنوات الأخيرة حصة الدولار في احتياطياتها من النقد الأجنبي لصالح اليورو والذهب واليوان الصيني.