 الكويت: 8 حالات وفاة واصابة 1504 بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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الكويت: 8 حالات وفاة واصابة 1504 بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 17 مارس 2021 - 7:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مارس 2021 - 7:27 م

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل 1504 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 213ألفا و673 حالة في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة ليصل إجمالي حالات الوفيات 1194 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن عدد الحالات في العناية المركزة بلغ 219 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وأوضح أنه تم تسجيل 1452 حالة شفاء من المصابين بالفيروس خلال نفس الفترة ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 198 ألفا و 273 حالة.


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