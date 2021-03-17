 الخميس.. حفل نتاج ورش الغناء بمشاركة الأصوات الذهبية في بيت الغناء العربي - بوابة الشروق
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الخميس.. حفل نتاج ورش الغناء بمشاركة الأصوات الذهبية في بيت الغناء العربي


نشر في: الأربعاء 17 مارس 2021 - 11:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 مارس 2021 - 11:05 ص

يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك "بشارع المعز"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الخميس 18 مارس، حفله الشهري لدعم الموهوبين من الأصوات الذهبية الفائزين في الدورات الخمس السابقة من مسابقة الصوت الذهبي، بمشاركة الطلاب الدارسين بورش الغناء المقامة ببيت الغناء، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية .

ويتضمن برنامج الحفل موشحات جماعية للأصوات الذهبية والدارسين منها : "يا غصن نقا"، "يا شادي الألحان"، "هات أيها الساقي"، كما تشدو الطالبة رضوى إبراهيم بأغنية "سكن الليل" لفيروز، الصوت الذهبي عبد الله لبيب " مضناك" لمحمد عبد الوهاب، الطالب أحمد حسام " مولاي" للنقشبندي، الصوت الذهبي مازن حلمي " سحب رمشه" لمحمد قنديل، الطالبة برنسيس سمير" قلبي دليلي" لليلي مراد، الطالب محمد علي " لاموني الناس" لفايد محمد فايد.

وقام بتدريب ورش الغناء الفنان مصطفى النجدي، والحفل قيادة المايسترو مدحت عبد السميع.

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