وفد كورى جنوبي رفيع المستوى يزور جامعة عين شمس لبحث التبادل الأكاديمي



استقبل الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وفدا من دولة كوريا الجنوبية رفيع المستوى برئاسة هونج جين ووك، سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة، والمستشار الثقافي الكوري الجنوبي بالقاهرة السيد سانجو أوه.



جاء ذلك بحضور الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن، الدكتورة سميرة شهير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الآكاديمي، الدكتور مصطفى رفعت مدير إدارة التعاون الدولي، الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة المنح و المشروعات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس المصريين والكوريين، بمقر قصر الزعفران.



استهدفت الزيارة تعميق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين من خلال جامعة عين شمس، حيث تم تناول آليات و طرق تطوير قسم اللغة الكورية بكلية الألسن، وتعزيز سبل التبادل الأكاديمي على مستوى أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة والطلاب لمرحلتى الليسانس والدراسات العليا.



وأكد الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، أن التعليم هو المدخل الأول لتوطيد العلاقات بين أى بلدين؛ من خلاله نستطيع أن نتعمق في فتح آفاق التعاون الفعال على مختلف الأصعدة من بينها القطاع الهندسي والطبي والزراعي والعلوم، كذلك يمكن للأبحاث العلمية المشتركة للباحثين في الدولتين أن تسهم في الإرتقاء بمختلف مناحى الحياة.



وتطرق المتيني إلى آليات التعاون مع جامعة هانكوك الكورية لدعم أحدث كليات جامعة عين شمس، وهي كلية، الشئون والأعمال الدولية.



كذلك تناول سبل تعزيز التعاون بين مركز الإبتكارات بالجامعة مع الصناعات الكورية، بهدف توفير فرص حقيقية لأصحاب الإبتكارات بالجامعة لتنفيذها بالتعاون مع كبريات الشركات الكورية العالمية.



من جانبها، أكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أن قسم اللغة الكورية بجامعة عين شمس يعد أقدم قسم في الشرق الأوسط منذ عام ٢٠٠٥.



ولفت أن قسم اللغة الكورية بالكلية شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة فيما يتعلق بالجوانب التعليمية، والذي اعتمد في سياسته علي فكرة التعاون الدولي مع المؤسسات الكورية لاستقدام متطوعين للتدريس بالكلية ورفع مستوى دراسة اللغة الكورية في الكلية، وإعداد أجيالا قادرة على التعامل باللغة الكورية في مختلف المجالات التي تتطلبها المرحلة الراهنة.



واستعرض الجانبان أوجه التعاون المشترك في مجال الترجمة والتدريس، كما تم الوقوف علي أهم المتطلبات التي يستطيع الجانبان التعاون من خلالها بهدف تسخير كافة الإمكانيات المتاحة وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من الخبرات الكورية في تدريس لغتهم للطلاب المصريين وإعداد كوادر مصرية قادرة علي سد احتياجات مصر علي مدار السنوات القادمة.



وفي الختام كرم محمود المتيني، رئيس الجامعة السفير الكوري الجنوبي، وأهداه درع الجامعة.