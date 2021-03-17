المصري يجدد تعاقده مع كريم العراقي لمدة 3 سنوات

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أعلن النادي المصري البورسعيدي اليوم الثلاثاء تجديد تعاقد لاعب الفريق كريم العراقي لمدة ثلاثة مواسم.

وذكر المصري في بيان رسمي اليوم الثلاثاء أن مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية أنهى إجراءات تجديد تعاقده مع مدافع المنتخب الأولمبي كريم العراقي لمدة ثلاثة مواسم اعتبارًا من بداية الموسم المقبل2021 /2022 وحتى نهاية موسم 2024/2023.

وأضاف :"وقع اللاعب عقده الجديد مع النادي بحضور سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي ومحمد الخولي نائب رئيس النادي ".

وقال كريم العراقي :" المصري وجماهيره أصحاب فضل كبير علي كلاعب ..جاهز للدفاع عن ألوان الفريق خلال الفترة المقبلة التي سيبذل فيها الجميع قصارى جهده لتحقيق طموحات الجماهير".