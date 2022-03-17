الرئيس الأوكراني: التلميحات بالاستسلام استفزازات طفولية

قال رئيس وفد المفاوضات الروسية مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، إن /كييف/ تقترح أن تصبح أوكرانيا نسخة سويدية أو نمساوية (دولة منزوعة السلاح).. فيما نفي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تلميحات أفادت باستعداده للاستسلام خلال العملية العسكرية الروسية على بلاده، واصفًا إياها بـ "استفزازات طفولية".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن ميدنيسكي قوله: "نناقش الحفاظ على وضع أوكرانيا المحايد وتطويره، ونزع السلاح في أوكرانيا، كما تجري مناقشة مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بحجم القوات المسلحة الأوكرانية"، مضيفا "تقترح أوكرانيا أن تكون نسخة من النموذج النمساوي والسويدي لدولة منزوعة السلاح محايدة، وهي دولة لها جيش وبحر".

وتابع ميدينسكي: "تتم مناقشة كل هذه القضايا على مستوى قيادة وزارتي الدفاع الروسية والأوكرانية".

وأردف المفاوض أن أوكرانيا تتمسك بالحياد في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الحياد منصوص عليه في إعلان السيادة الأوكراني وكان الشرط الذي بموجبه انفصلت أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي.

وأشار إلى أنه "بالتأكيد، القضية الأساسية بالنسبة لنا هي وضع شبه جزيرة القرم ودونباس وبعض القضايا الإنسانية بما في ذلك التخلص من النازية وحقوق الناطقين بالروسية ومكانة اللغة الروسية وما إلى ذلك".

وفي /كييف/، قال زيلينسكي - في بيان أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الأربعاء/ - "لا أستطيع سوى أن أطلب من الجيش الروسي إلقاء أسلحتهم والعود إلى بلادهم"، مضيفا "نحن في وطننا بالفعل، ندافع عن أرضنا، ولن نلقي بأي من أسلحتنا حتى تحقيق نصرنا".

تأتي تصريحات زيلينسكي بعد ظهور لافتة مزيفة تقول إن الرئيس يدعو شعبه إلى إلقاء أسلحتهم.