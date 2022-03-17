التقى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد اليوم الخميس، في مقر المفوضية، مع 11 سفيراً ومندوباً دائماً من أعضاء الاتحاد الأوروبي، الذين استعرضوا الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن النزاع في أوكرانيا.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد - عبر حسابه على موقع التغريدات المختصرة (تويتر) - "استقبلت 11 سفيراُ من أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين قدموا نصًا لمسار الاتحاد الأوروبي بشأن النزاع في أوكرانيا".

وأضاف: " لقد أطلعت أعضاء السفراء على بيان الاتحاد الأفريقي حول هذه القضية، وكررت الحاجة إلى احترام مبادئ القانون الدولي والحاجة إلى حل سياسي للنزاع التي يهدد السلام العالمي".

يذكر أن الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ورئيس السنغال ، الرئيس ماكي سال، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، موسى فقي محمد ، أعربا عن قلقهما البالغ إزاء الوضع الخطير في أوكرانيا.

وطالبا في بيان مشترك صدر الشهر الماضي الاتحاد الروسي وأي جهة إقليمية أو دولية أخرى بالاحترام الحتمي للقانون الدولي وسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها الوطنية، كما حث الطرفان على وقف فوري لإطلاق النار وفتح مفاوضات سياسية دون تأخير، تحت رعاية الأمم المتحدة، حفاظا على العالم من تداعيات لها أثر ممتد على المجتمع الدولي وحفاظا على السلام والاستقرار في العلاقات الدولية.