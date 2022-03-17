شكري يشيد بمستوى العلاقات مع سنغافورة ويؤكد اهتمام مصر باستمرار الدفع بها قدمًا نحو أفاق أرحب

أشاد وزير الخارجية سامح شكري بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين مصر وسنغافورة، مؤكدًا اهتمام مصر باستمرار تطويرها والدفع بها قدمًا إلى آفاق أرحب، فضلاً عن التشاور مع سنغافورة إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده شكري، صباح اليوم الخميس، مع وزير الخارجية السنغافوري الدكتور "فيفيان بالاكريشنان"، حيث تم تناول سُبل دفع ملفات التعاون الثنائي بما يتناسب مع العلاقات الصديقة بين البلدين، فضلاً عن مناقشة عددٍ من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

‫وصرّح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيريّن اتفقا على الدفع قدمًا بأوجه التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة في المجالات ذات الأولوية.

وأضاف المتحدث أن اللقاء، الذي شمل مأدبة إفطار عمل أقامها الوزير السنغافوري على شرف الوزير شكري، تناول تبادلاً للرؤى حول عددٍ من الملفات الدولية والإقليمية، حيث اتفق الوزيران على مواصلة التشاور بينهما على ضوء الرغبة المصرية والسنغافورية المشتركة في العمل سويا بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.