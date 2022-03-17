البنتاجون: حريصون على سرعة إيصال المساعدات العسكرية الأوكرانية

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حرص البنتاجون على سرعة التحرك لتأمين إيصال المساعدات العسكرية التي أقرها الرئيس جو بايدن لأوكرانيا.

وأضاف أوستن -وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الخميس/- إلى أن حزمة المساعدات الأخيرة ترفع المساعدات الأمنية لأوكرانيا تحت إدارة بايدن إلى أكثر من ملياري دولار، موضحا أنه سيناقش في سلوفاكيا إمكانية تزويد كييف بمنظومة دفاع جوية من الحقبة السوفيتية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت أمس /الأربعاء/ أنها تتواصل مع الحلفاء في حلف الشمال الأطلسي "الناتو" بشأن تطبيق المادة الخامسة من ميثاقه في حال تعرضت موسكو لمصالح أي دولة في الحلف.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم 800 مليون دولار كمساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا؛ ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم الإعلان عنها إلى مليار دولار خلال الأسبوع الماضي فقط.