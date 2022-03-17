بوتين: العقوبات الغربية على روسيا تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن «القرار الحر والواعي الذي اتخذه سكان شبه جزيرة القرم بالعودة إلى الحضن الروسي، قبل ثماني سنوات، كان صائبا وجاء في وقت مناسب».

وأضاف خلال كلمة له، مساء الخميس، أن موسكو ستعزز مشروعات البنى التحتية في شبه جزيرة القرم والبرامج الخدمية والاقتصاد فيها، ذاكرًا أن العقوبات الغربية تؤثر مباشرة على الاقتصاد في شبه الجزيرة.

وأوضح أن العقوبات الغربية ستساهم في تطوير الاقتصاد الوطني الروسي، على الرغم من آثارها السلبية، مؤكدًا أن موسكو ستواجه حملة العقوبات الغربية عليها.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخصيص 800 مليون دولار كمساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا خلال تصريحات من البيت الأبيض، أمس الأربعاء، وبذلك يصل المبلغ الإجمالي إلى مليار دولار من المساعدات التي تم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي فقط.

وأشار مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إلى إرسال خطاب إلى روسيا يدعو للقاء ممثلين عن الأجهزة الروسية المختصة وبحث الوضع في أوكرانيا.

وقدمت أوكرانيا، طلبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، للاعتراف باختصاص المحكمة في الجرائم المحتملة المرتكبة على أراضيها منذ 21 نوفمبر 2013.

من جهته، رفض الكرملين رفضا قاطعا تصريحات خان، حول الأسباب التي تثار بموجبها هذه القضية ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي تبرر إطلاقها بغية الدفاع عن أمنها وردّ العدوان عن مواطنيها.