الهلال الأحمر المصري: إنشاء مراكز إغاثة على الحدود الأوكرانية مع رومانيا وبولندا

قال الدكتور رامي الناظر مدير جمعية الهلال الأحمر المصري، إن التوجه منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية كان فتح مراكز إغاثية مصرية على الحدود مع رومانيا وبولندا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" عبر شاشة "المحور"، مساء الأربعاء، أنه تم بالفعل افتتاح مركزي إغاثة مصريين دوليين على الحدود الأوكرانية الرومانية، فيما سيفتتح قريبًا مركز على الحدود مع بولندا.

وأوضح أن عمليات إغاثة يتم تقديمها في مدينة وارسو (البولندية) التي تستقبل رحلات بالقطار للطلبة الوافدين، مشيرًا إلى أنه تم التعامل مع 50 مواطنًا مصريًّا حتى الآن.

ونوه بأنّ ملف الإغاثة مستمر لمدة أسبوعين، مؤكّدًا أن هناك توقعات بتحسن الأمور لكنه شدد على الاستمرار في العمل باعتبار أن هناك عالقين لم يتمكنوا من العبور حتى الآن.

ولفت إلى أنه يصعب حصر عدد المصريين المتبقين داخل أوكرانيا باعتبار منطقة حرب، لافتًا إلى الانتشار في المعابر لخدمة المصريين العابرين هناك.

وبعث برسالة طمأنة قائلًا إن مصر تمكنت من الوصول حتى الحدود عبر جمعية الهلال الأحمر ومتطوعين وموظفين مصريين، لافتًا إلى استمرار هذه الأعمال للاطمئنان على كل مصري هناك.