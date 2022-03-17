رئيس وزراء بولندا يحث قادة دول غربية كبرى على زيارة كييف لإبداء التضامن

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حث رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، قادة دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا، على زيارة العاصمة الأوكرانية لإبداء التضامن.

وقال مورافيتسكي لصحيفة بيلد الألمانية في عدد الخميس، إنه يجب على المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وغيرهم من قادة حكومات الاتحاد الأوروبي، أن يسافروا إلى كييف وينظروا إلى عيون النساء والأطفال هناك ويساعدوهم على إنقاذ حياتهم واستقلالهم.

وأضاف أن الأوكرانيين "يقاتلون من أجل قيم أوروبا والعالم الغربي".

وتتعرض كييف للقصف بشكل منتظم منذ أن بدأت روسيا حربها ضد أوكرانيا في 24 فبراير.

وسافر رؤساء وزراء بولندا وجمهورية التشيك وسلوفينيا إلى كييف بالقطار يوم الثلاثاء والتقوا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إشارة إلى الدعم.