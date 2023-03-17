فولكس فاجن تضع حجر الأساس لمصنع البطاريات الجديد في إسبانيا

وضعت شركة صناعة السيارات الألمانية العملاقة فولكس فاجن، حجر الأساس لمصنع جديد لخلايا بطاريات السيارات الكهربائية في منطقة فالنسيا الإسبانية في حفل رسمي اليوم الجمعة.



ووضع الملك فيليبي السادس ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وممثلو مجموعة فولكس فاجن خلية بطارية زرقاء بشكل رمزي على قاعدة تمثال في المناسبة التي أقيمت في مدينة ساجونتو.



وقال الملك الإسباني: "تريد إسبانيا أن تصبح مركزا للتنقل الكهربائي"، ووصف المصنع القادم بأنه "التزام كبير نحو المستقبل".



وسيوظف المصنع بشكل مباشر نحو ثلاثة آلاف عامل عند افتتاحه في عام 2026.



وقال توماس شمال، الرئيس التنفيذي لقطاع المكونات في فولكس فاجن، إنه سيتم إطلاق المصنع في البداية بطاقة إنتاجية للبطاريات تبلغ 40 جيجاوات في الساعة سنويا - وهو ما يكفي لنحو نصف مليون سيارة - لكنه سيتوسع إلى 60 جيجاوات في الساعة.



وأضاف شمال، إنه من المتوقع أن يكلف المصنع شركة فولكس فاجن نحو 3 مليارات يورو (3.19 مليار دولار)، وإنه سيتم إيصال الكهرباء إلى المصنع عبر محطة توليد كهرباء شمسية مجاورة.