وزير الأوقاف يكرم محافظ جنوب سيناء لاختيار مسجد الصحابة ثاني أفضل أداء للعام الماضي

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن عمارة المساجد وما تم فيها وما يتم في أرض مصر غير مسبوق، حيث بلغ إجمالي ما تم إنشاؤه أو إحلاله وتجديده أو صيانته وتطويره في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من ١٠ آلاف وستمائة مسجد، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية ولا نعلم له مثيلًا في تاريخ أي دولة أخرى.

جاء ذلك خلال تكريم وزير الأوقاف لمحافظ جنوب سيناء خالد فودة؛ لاختيار مسجد الصحابة ثاني أفضل مسجد أداءً لعام 2022م دعويًّا وإداريًّا، وذلك بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وأحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، ومحمد شعير سكرتير عام مساعد المحافظة، والشيخ إسماعيل الراوي مستشار المحافظ لشئون المساجد، والشيخ السيد يوسف غيط مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء، والشيخ جمال معوض إسماعيل مدير إدارة أوقاف شرم الشيخ، مساء اليوم الخميس 16/ 3/ 2023م بمسجد الصحابة بشرم الشيخ.

وأشار إلى أنه لمسجد الصحابة مكانة خاصة من أبعاد متعددة أولها أن هذا المسجد فيه توفيق من الله تبارك وتعالى، وتمت متابعة مراحل إنشائه لحظة بلحظة، وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي تم إنهاء الأعمال في هذا المسجد، مثمنا جهود محافظة جنوب سيناء للخروج بهذا المسجد على هذه الصورة بفضل صدق النية وإخلاص القائمين عليه.

وأكد أن مسجد الصحابة سيظل علامة في تاريخ الدولة المصرية من الصعب أن يتكرر وما بذل فيه من جهود كان بصناعة دقيقة متأنية أصبح بها علامة بارزة وفي كل يوم يزداد مكانة في النفوس ترسخت بفضل الله، وسيظل علامة شامخة بارزة في مجال العمارة الإسلامية.

كما أكد وزير الأوقاف أن التعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء تعاون فريد من نوعه على كافة المستويات، مشيدًا بهذا التعاون الذي أثمر عن بناء عدة مساجد في مدة وجيزة أقل من المدة المحددة، مشيرًا إلى أنه قد تم بناء 21 مسجدًا في مدة 21 شهرًا تقريبًا، وأن كل المساجد التي يتم افتتاحها من المساجد الكبرى أو المساجد الجامعة، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة للقرآن الكريم بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمحافظة، وتخصيص مبلغ 200 ألف جنيه مناصفة بينهما، لافتا إلى أن ما تم توزيعه من لحوم الصكوك في محافظة جنوب سيناء 27 طنا، ولدينا خطة لتوزيع 300 طن في شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى توزيع مليون ونصف شنطة غذائية بالتعاون مع وزارة التضامن.

وقال إن وزارة الأوقاف تسعى لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى فخدمة بيوت الله شرف، وصيانتها وعمارتها قربة إلى الله (تبارك وتعالى)، وإن مسجد الصحابة كما يمتاز بحسن بنائه، فهو يتميز أيضًا بالجهود الدعوية التي تقام فيه من دروس ومقارئ وبرامج خاصة بالطفل.

كما كرم وزير الأوقاف أسرة المهندس فؤاد حافظ توفيق (رحمه الله) مصمم مسجد الصحابة وذلك تقديرًا لما بذله من جهد وعطاء بلا حدود في عمل تصميمات مسجد الصحابة، كما كرَّم أيضًا مسجد الصحابة بشرم الشيخ وجميع القائمين عليه دعويًّا وإداريًّا وذلك لاختياره ثاني أفضل مسجد أداء في مصر لعام 2022م.

من جانبه، رحب محافظ جنوب سيناء بالحضور، موجهًا التحية لوزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، على حضورهما الكريم بهذه البقعة الطاهرة والمكان الطاهر، والذي حاز المسجد المثالي الثاني أداءً على مستوى الجمهورية، إضافة إلى تميزه معماريًّا، مؤكدًا أن الدولة ماضية قدمًا في عمارة المساجد، ومنها مسجد الهدى بمدينة دهب، والذي سيتم افتتاحه غدًا، والذي أصبح صرحًا شامخًا بفضل جهود وزارة الأوقاف وبالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، إضافة إلى مسجد آخر يبنى على نفس القدر من الشموخ والعظمة بمدينة نويبع سيتم افتتاحه في ذكرى انتصارات أكتوبر 2023م بإذن الله تعالى، وكلها مساجد جامعة، مؤكدًا أن ما تشهده مصر من بناء لبيوت الله (عز وجل) أمر يدعو للفخر، وأن المحافظة ماضية في بناء بيوت الله (عز وجل) على أفضل صورة.