الكرملين: روسيا تنتقد أمر المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف بوتين وتصفه بأنه باطل

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الجمعة إن بلاده لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتعتبر قراراتها باطلة.

وأضاف، بحسب وكالة "تاس" في تعليق على إصدار الهيئة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "نحن نعتبر أن صياغة القضية ذاتها أمر شائن وغير مقبول. وروسيا، وكذلك العديد من الدول الأخرى، لا تعترف باختصاص هذه المحكمة، وبالتالي، فإن أي قرارات من هذا النوع تعتبر باطلة وباطلة بالنسبة لروسيا من حيث القانون".

وتابع "هذا في الواقع هو الشيء الوحيد الذي أود أن أخبركم به بشأن هذا القرار".

ولم يعلق بيسكوف على سؤال حول ما إذا كان قرار المحكمة سيؤثر على زيارات بوتين للدول التي اعترفت باختصاص المحكمة الجنائية الدولية: "ليس لدي ما أضيفه بشأن هذا الموضوع".

وفي وقت سابق يوم الجمعة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق بوتين ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا.