أثارت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن، القلق، اليوم الجمعة، من أن الرئيس الصيني شي جين بينج من المرجح أن يدعو إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، محذرة من أن دعم مثل هذه الخطوة سيكون لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي- في تصريح أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إن "وقف إطلاق النار غير المشروط، الذي يوقف الهجوم الروسي في أوكرانيا، سيضفي الشرعية على سيطرة موسكو على ما يقدر بنحو 17 في المائة من الأراضي الأوكرانية التي تم أخذها بالقوة".

وأضاف كيربي: "وقف إطلاق النار الآن.. فعليًا هو التصديق على العملية العسكرية الروسية، وبالطبع، سيكون ذلك انتهاكًا آخر مستمرًا لميثاق الأمم المتحدة".

وتأتي تصريحات البيت الأبيض، قبيل قمة متوقعة، مطلع الأسبوع المقبل، بين شي وبوتين في موسكو، في أعقاب نشر بكين "خطة سلام من 12 نقطة" لإنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكن الولايات المتحدة وحلفاؤها انتقدتها باعتبارها ورقة موقف فارغة لا تحمل موسكو المسؤولية عن عدوانها.