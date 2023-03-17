روسيا وتركيا وأوكرانيا يبحثون تمديد اتفاقية الحبوب

تواصل روسيا وتركيا وأوكرانيا اليوم الجمعة المباحثات لتمديد اتفاق حبوب البحر الأسود.

وقال وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار اليوم الجمعة إن تركيا تواصل التفاوض مع روسيا وأوكرانيا من أجل تمديد اتفاق حبوب البحر الأسود "بشروط أولية" - وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية.

وشدد على أن "الإطار الزمني لصفقة الحبوب تنتهي. لكننا نواصل المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا حول تمديد هذا الاتفاق بشروط أولية".

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو الثلاثاء الماضي إن صفقة الحبوب ستمدد لمدة 60 يوما. وفقًا لجروشكو سيتم تمديد الصفقة وفقًا للشروط نفسها التي تم تحديدها سابقًا.

وتم التوقيع على اتفاقيات تصدير المواد الغذائية من أوكرانيا في 22 يوليو في إسطنبول لمدة 120 يومًا وتم تمديدها في نوفمبر لنفس الفترة الزمنية. وتنظم الاتفاقية تصدير الحبوب من موانئ أوديسا وتشيرنومورسك ويوجني التي تسيطر عليها كييف.

ويكلف مركز اسطنبول للتنسيق المشترك، الذي أنشأته روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بتفتيش السفن من أجل منع تهريب الأسلحة واستبعاد الاستفزازات. وبالإضافة إلى ذلك، وقعت روسيا والأمم المتحدة مذكرة تضع التزامات على المنظمة العالمية لإزالة القيود المختلفة على تصدير الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية. ويشير الجانب الروسي إلى عدم تنفيذ الجزء الثاني من الاتفاق.