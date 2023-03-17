كوريا الجنوبية تطالب بإجراء تحليل علمي قبل تصريف مياه محطة فوكوشيما في البحر

دعا رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليابان، اليوم الجمعة، إلى إجراء تحليل علمي قبل تصريف مياه مشعة معالجة إلى البحر من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة.

وقال نواب يابانيون إن تصريحات يون جاءت خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني الأسبق يوشيهيدي سوجا، والذي سوف يصبح قريبا رئيسا لمجموعة من البرلمانيين من الأحزاب لتعزيز العلاقات الودية بين طوكيو وسول،بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

ونقل النواب عن سوجا قوله للرئيس يون- الذي أصبح أول رئيس كوري جنوبي يزور اليابان منذ أربع سنوات، أمس الخميس، بأن الحكومة "مضت قدما في الخطة "الخاصة بتصريف المياه المعالجة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفيما يتعلق بالمياه المعالجة، قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدة مراجعات بشأن السلامة لخطة تصريف المياه لضمان أن يكون التصريف متمشيا مع قواعد السلامة الدولية ولايلحق أي ضرر بالصحة العامة والبيئة.

وإضافة إلى كوريا الجنوبية، أعربت جارتا اليابان، الصين وتايوان عن معارضتهما لقرار طوكيو، حيث زعمتا أن المياه المعالجة سوف تلحق ضررا بالبيئة البحرية وسلامة الغذاء وصحة الإنسان .

وفي عام 2021، قررت الحكومة اليابانية برئاسة سوجا آنذاك، تصريف المياه المشعة المعالجة التي تتراكم في محطة الطاقة النووية فوكوشيما دايتشي، التي تضررت جراء زلزال مدمر وقع في شهر مارس عام 2011 وما أعقبه من موجات مد عالية (تسونامي).