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اتحاد الكرة ينعي الموريتاني محمد المختار

كريم صلاح
نشر في: الأحد 17 مارس 2024 - 9:28 م | آخر تحديث: الأحد 17 مارس 2024 - 9:29 م

ينعي مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والمدير التنفيذي وجميع العاملين، اللاعب الموريتاني محمد المختار داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا اليه راجعون.


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