جامعة العريش تحتفل باليوم العالمي للمرأة وتكرم الكوادر النسائية

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كرمت جامعة العريشِ بشمال سيناء، عددا كبيرا من كوادر الجامعة النسائية بمناسبة يوم المرأة العالمي.

واحتفلت جامعة العريش بيوم المرأة المصريَّة، وذلك من خلال تكريم قياداتها النّسائيَّة، والنَّماذج المُشرِّفَةِ من عضواتِ هيئة التّدريس الأكاديميّاتِ، والإداريَّات.

وذكرت جامعة العريش في بيان اليوم، أن قائمة الأكاديميَّات والقيادات الجامعيَّةِ التي تم تكريمها، تشمل: " الدكتورة هند حميدو نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة ناهد محمد منصور عميد كلية العلوم، الدكتورة منجه إبراهيم موسى وكلية كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةِ، الدكتورة فايزة أحمد إبراهيم وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما كرمت الدكتورة سماح طلعت درويش وكيل كلية العلوم لشئون الطلاب، الدكتورة إيمان عبد العال وكيل كلية الاقتصاد المنزلي لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة هدير حسنى عبد المقصود وكيل كلية الاقتصاد المنزلي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة هاجر المتولي وكيل كليّة الطبّ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةِ، الدكتورة حنان محمد رشوان وكيل كلية الطبّ لشُئون الدِّراساتِ العُلْيا والبحوثِ، الدكتورة نشوى مختار وكيل كلية الطب لشئون التَّعليم والطُّلابِ.

ومن عضواتِ هيئة التّدريس الأكاديميّاتِ، كرمت الجامعة الدكتورة نها عرندس ودكتورة نشوى حجاب، والدكتورة سماح محمد لطفي.

ومن أمينات الكُليَّاتِ المكرمات تغريد صالح أمين كلية الحاسبات والمعلومات، زينب عيد أمين كلية العلوم الزراعية البيئية، سماح محمود محمد أمين كلية العلوم.

ومن مديرات العموم تم تكريم الدكتورة مرفت محمد أحمد مدير عام أمانة مجلس الجامعة، الدكتورة مريم محمود عبد الوهاب مدير عام الإدارة الطبية، أميمة سمير عبد المنعم مدير إدارة شئون العاملين، نهلة الكاشف مدير الوحدة الحسابية، عزة انور مبروك الإدارة المالية، دكتورة عبير بدر الدين الفار المنسق العام لشئون المرأة والتدريب وفاطمة يوسف مدير إدارة استحقاقات العاملين.