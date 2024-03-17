 الجيش السوداني يضع شرطا لتسليم السلطة لقوى سياسية أو مدنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش السوداني يضع شرطا لتسليم السلطة لقوى سياسية أو مدنية

وكالات
نشر في: الأحد 17 مارس 2024 - 10:29 ص | آخر تحديث: الأحد 17 مارس 2024 - 10:29 ص

قال عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول ياسر العطا، إن الجيش لن يسلم السلطة لقوى سياسية أو مدنية أو أحزاب من دون انتخابات.

وأضاف أنه لا بد من فترة انتقالية يكون القائد العام للجيش هو رأس الدولة ومشرف عليها، تشارك فيها الأجهزة الأمنية على رأسها الجيش والشرطة والأمن، وفق وكالة سبوتنيك.

ودعا للحفاظ على «المقاومة الشعبية»، قائلا: «لا بد للشعب أن يحمي دولته مثلما يقاتل مع مؤسسته العسكرية».

والأسبوع الماضي، دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى وقف فوري للأعمال القتالية خلال شهر رمضان في الحرب المستمرة منذ عام تقريباً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وطالب جميع الأطراف بضمان إزالة أية عقبات، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر مختلف النقاط، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، بيير بيرون، أن ما لا يقل عن 25 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات إنسانية.


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