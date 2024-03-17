مصدر يكشف حقيقة تحطيم تمثال الدكتور مجدي يعقوب في أسوان

انتشرت صور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حول تحطيم تمثال طبيب القلب المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب، والذي نفذه الفنان ناثان دوس من خامة الجرانيت، وذلك خلال العام الماضي ضمن الدورة الـ27 من مهرجان سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت.

واعتقد البعض، أن التمثال هو المتواجد بميدان مجدي يعقوب بمدينة أسوان، والذي تم تركيبه منذ عدة سنوات، وذلك أثناء إطلاق السير مجدي يعقوب على الميدان.

وأوضح مصدر مسئول بمحافظة أسوان، أن تمثال مجدي يعقوب المتواجد بالميدان الذي يحمل اسمه موجود كما هو ولم يتعرض لأي كسر أو تحطيم، كما انتشر على السوشيال ميديا.

وأضاف المصدر، أن الصور التي انتشرت لتمثال منحوت، وتم عمله العام الماضي في دورة السيمبوزيوم بمحافظة أسوان، وأنه جاري التنسيق لوضعه في أحد الأماكن بمحافظة أسوان.

جدير بالذكر أن صندوق التنمية الثقافي التابع لوزارة الثقافة المصرية، كشف في بيان عبر صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ما أثير حول تحطيم تمثال طبيب القلب المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب والذي نفذه الفنان ناثان دوس من خامة الجرانيت، ليس جزءًا من أعمال سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، بل هو ملكية خاصة للفنان الذي قام بتنفيذه خلال فترة توليه منصب قوميسير الدورة الماضية للسيمبوزيوم، وتم استضافة التمثال والحفاظ عليه في موقع السيمبوزيوم لمدة عام كامل على أن يتم نقله لمكان عرضه المقرر من قبل الفنان.

وأوضح البيان، أن الصورة المتداولة التقطت أثناء إخلاء منطقة ورشة العمل في السيمبوزيوم، كما يحدث في كل دورة لاستقبال أعمال الدورة التالية، ونظرًا لأن التمثال مكون من ثلاثة أجزاء، فقد تم تفكيكه قبل النقل لأسباب تقنية، ومن ثم تم إعادة تركيبه بعد ذلك، وهذا الإجراء شائع مع الأعمال المكونة من عدة أجزاء.

وأكد صندوق التنمية الثقافي، أن التمثال في حالة جيدة وتمت العناية به بشكل جيد خلال الفترة الماضية، وننتظر إجراءات نقله لموقعه النهائي بمعرفة الفنان، حيث تم تغطية العمل الفني إلى حين افتتاحه في موقعه الجديد وإزاحة الستار عنه.