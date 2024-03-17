وزير خارجية إسرائيل: مستعدون لدفع ثمن مقابل استعادة الأسرى من غزة

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، استعداد دولة الاحتلال لدفع ثمن مقابل استعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.



ونقلت وكالة سبوتنيك عن كاتس، قوله إنه من دون دخول الجيش الإسرائيلي لرفح جنوبي القطاع لا يمكن تحقيق النصر، وفق زعمه.



وأضاف: «قضية (الأسرى) على رأس أولويات وزارة الخارجية، ونحن نبذل الجهود في سبيل ذلك، لكن مقترحات الوسطاء معقدة للغاية».



وتابع: «بالطبع سندفع ثمنا مقابل تحريرهم لكن الخط الأحمر الأكثر وضوحا، إسرائيل لن توافق على وقف الحرب».



وفيما يتعلق بدخول رفح، قال وزير الخارجية الإسرائيلي: «من الواضح أن ذلك سيحدث. دون الدخول إلى رفح، لا يمكن تحقيق النصر».



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد صادق، الجمعة الماضية، على الخطط الخاصة بتنفيذ جيش الاحتلال عمليات عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.