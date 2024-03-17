كاسيميرو يغيب عن منتخب البرازيل في مباراتي إنجلترا وإسبانيا

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أعلن منتخب البرازيل غياب كاسيميرو نجم مانشستر يونايتد عن مباراتي إنجلترا وإسبانيا الوديتين، في 23 و26 من مارس الجاري، واستدعاء بيبي مهاجم بورتو.

وكشف مدرب السيليساو دوريفال جونيور، خلال مقطع فيديو بثه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن غياب لاعب ريال مدريد السابق، مبررا استدعاء بيبي بأنه كان مهاجما قبل أن يتحول إلى لاعب خط وسط.

وفي ظل غياب كاسيميرو، يتعين على المدرب اختيار توليفة خط الوسط بين كل من أندريه "فلومينينزي" وأندرياس بيريرا "فولهام" وجواو جوميز "وولفرهامبتون" وبرونو جيمارايش "نيوكاسل" ودوجلاس لويز "أستون فيلا" ولوكاس باكيتا "وست هام" وبابلو مايا "ساو باولو".

وأصبح كاسيميرو رابع لاعب يغيب عن قائمة منتخب البرازيل قبل المباراتين الوديتين للشهر الجاري أمام إنجلترا وإسبانيا، بعد إصابة كل من حارس المرمى إيدرسون "مانشستر سيتي" وقلب الدفاع ماركينيوس "باريس سان جيرمان" وجابرييل مارتينيلي "آرسنال".

واستعان دوريفال لتعويض غياب المصابين بخدمات كل من ليو جارديم، حارس فاسكو دا جاما وفابريسيو برونو مدافع فلامنجو وجالينو مهاجم بورتو.

وستكون مواجهة إنجلترا في 23 من الشهر الجاري بملعب ويمبلي، أول مباراة لدوريفال من مقعد مدرب البرازيل، ثم يخوض اختبارا صعبا آخر أمام إسبانيا في سانتياجو برنابيو بالعاصمة مدريد.