استمرار مظاهرات دعم غزة في عواصم أوروبية بعد 163 يوما من عدوان إسرائيل على القطاع

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لا زالت العديد من دول العالم تشهد مظاهرات دعم غزة، بعد دخول العدوان على القطاع يومه الـ163.

وانطلقت المظاهرات في مدن وعوصم أوروبية وعربية؛ تنديدًا بمجازر جيش الاحتلال في حق المدنيين في غزة.

واستشهد أكثر من 31,500 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، في غزة وأصيب 73,546 آخرين وسط دمار شامل ونقص في المساعدات.

برلين

مساء السبت، خرجت تظاهرات مناصرة لفلسطين في ألمانيا وسويسرا احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.، وتجمع عدد كبير من الأشخاص في المنطقة القريبة من محطة قطار سونينالي في منطقة نويكولن في برلين.

وسار المتظاهرون إلى ميدان هيرمان حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات ولافتات كتب عليها: "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"، "القدس عاصمة فلسطين"، "وقف إطلاق النار الآن" و"الحرية لفلسطين".

وانضم البعض مع المقالي والدمى الرمزية وأكياس الدقيق للفت الانتباه إلى الجوع في غزة.

باريس

وفي العاصمة الفرنسية باريس، دعا المتظاهرون إلى الوقف الفوري للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، ومحاسبة إسرائيل على المذبحة التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

وندد المتظاهرون بتواطؤ الحكومات الغربية في جرائم الحرب الإسرائيلية وعرقلتها لأي جهد لمحاسبتها على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني.

ورفعوا شعارات تؤكد على ضرورة تحرير الأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، ومحاسبة المتورطين في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

ستوكهولم

وفي العاصمة السويدية ستوكهولم، نظمت وقفة احتجاجية إدانة لتواطؤ الحكومات الغربية في الإبادة الجماعية الإسرائيلية للشعب الفلسطيني. كما شهدت مدينتا أوبسالا وجوتنبرج مظاهرات حاشدة دعما لفلسطين وغزة.

ورفع المتظاهرون صور الأطفال ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، مطالبين بوقف الحرب ومحاسبة جرائم الاحتلال، فضلا عن تقديم المساعدات العاجلة والكافية للمتضررين في قطاع غزة.

الدنمارك

وفي العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، تظاهر مناصرون لفلسطين تنديدا بجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، ومنددين بالعدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وفي كولدينج بالدنمارك، دعت الاحتجاجات إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، حيث رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بالوقف الفوري للحرب وتقديم المساعدات للمنكوبين في غزة.

وفي إيطاليا، نظم المتظاهرون اعتصاماً حاشداً في مدينة ميلانو للمطالبة بوقف فوري للإبادة الجماعية في غزة.

وفي العاصمة النرويجية أوسلو، تظاهر المئات للمطالبة بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة.

تونس

كما تظاهر عدد من التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المشاركون شعارات تطالب برفع الحصار الإسرائيلي وإنهاء العدوان، وطالبوا بسن قانون يجرم كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل.