عباس: الأولوية بالنسبة لنا هي منع هجوم إسرائيل على مدينة رفح

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، أن الأولوية لدى القيادة الفلسطينية هي منع هجوم إسرائيل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقائه في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية وزير خارجية البرازيل ماورو فييرا، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت الوكالة أن عباس أطلع الوزير البرازيلي على آخر مستجدات الأوضاع السياسية في الأرض الفلسطينية، في ظل تواصل "العدوان" الإسرائيلي على قطاع غزة والجهود المبذولة لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها السكان فورا.

وقال عباس إن "الأمر العاجل والأولوية بالنسبة لنا هي منع اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح التي نزح إليها أكثر من 5ر1 مليون فلسطيني، ما سيوقع كارثة إنسانية".

ودعا عباس إلى جهد دولي أكبر لمنع إسرائيل من "شن هجوم كهذا"، وإلزامها بوقف "عدوانها" فورا، وفتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة لإدخال المساعدات الإغاثية، والبدء بإعادة الإعمار.

وشدد على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى داخل القطاع، وزيادتها، لتتمكن مراكز الإيواء والمستشفيات من القيام بدورها في تقديم ما يلزم للتخفيف من معاناة المواطنين.

وأعرب عباس عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية التي تجمع فلسطين والبرازيل، مشيدا بمواقف البرازيل ورئيسها لولا دا سيلفا في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته في المحافل الدولية، خاصة تصريحاته الأخيرة حول ضرورة وقف "العدوان" الإسرائيلي المتواصل على غزة.

وتأتي تصريحات عباس في أعقاب ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية اليوم، إن "الضغوط الدولية لن تمنع إسرائيل من تحقيق جميع أهداف الحرب المتمثلة بالقضاء على حماس والإفراج عن جميع الرهائن لديها وضمان أن غزة لن تشكل تهديدا بعد الآن لإسرائيل".

وجدد نتنياهو وفقا لبيان صادر عن مكتبه تأكيده عزم بلاده شن عملية عسكرية على مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، على الرغم من الضغوطات والتحذيرات الدولية.

وقال نتنياهو "سنعمل أيضًا في رفح، هذه هي الطريقة الوحيدة للقضاء على بقية كتائب حماس وهذه هي الطريقة الوحيدة لممارسة الضغط العسكري اللازم لإطلاق سراح جميع المختطفين لديها".

وأضاف "سنتحرك في رفح، سوف يستغرق الأمر بضعة أسابيع، وسوف يحدث".

وصادق نتنياهو أمس الأول الجمعة على خطط للقيام بعملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، وفق بيان صادر عن مكتبه.

ويقطن نحو 5ر1 مليون فلسطيني غالبيتهم من النازحين في رفح، إذ كان عدد سكانها قبل هجوم 7 أكتوبر الماضي 250 ألف نسمة.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي حربا ضارية في قطاع غزة خلَّفت أكثر من 31 ألف شهيد، بحسب وزارة الصحة في غزة.