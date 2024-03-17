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اعتقال عشرات المحتجين في منتصف اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية الروسية

الشرطة الروسية
الشرطة الروسية
موسكو - د ب أ
نشر في: الأحد 17 مارس 2024 - 4:01 م | آخر تحديث: الأحد 17 مارس 2024 - 4:01 م

قال نشطاء حقوق الإنسان إنه جرى اعتقال العشرات من الأشخاص الذين كانوا يصطفون للإدلاء بأصواتهم في منتصف اليوم الأحد في إطار احتجاج تم تنظيمه في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية الروسية.

وسجل مشروع "أو في دي-إنفو" الإعلامي لحقوق الإنسان نحو 50 حالة اعتقال حتى وقت مبكر من منتصف اليوم الأحد، نصفهم في مدينة قازان، على نهر الفولجا على بعد نحو 700 كيلومتر شرقي موسكو. كما أفادت تقارير بحدوث اعتقالات في موسكو وسان بطرسبرج.

وقد حضر العديد ممن جرى اعتقالهم للتصويت عند منتصف اليوم تحديدا كجزء من حملة احتجاج "ظُهر ضد بوتين" التي تهدف إلى الإشارة إلى معارضة الطريقة التي أجريت بها الانتخابات.

ومن بين مؤيدي الاحتجاج أنصار أليكسي نافالني، الناشط الذي توفي في سجن الدائرة القطبية الشمالية الشهر الماضي.

كرت التقارير أن بعض الاعتقالات لم تحدث في مواقع التصويت، وأنه جرى اعتقال إحدى الناشطات خلال مغادرتها منزلها في سان بطرسبرج. وتم إطلاق سراح بعض المعتقلين بعد اعتقالهم بوقت قصير.


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