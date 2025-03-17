محافظ الدقهلية يصدر حركة نقل لعدد من رؤساء المراكز والمدن

أصدر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، حركة تنقلات لعدد من رؤساء المراكز والمدن بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ أن ذلك يأتي في أعقاب عدد من الجولات التفتيشية المفاجئة على مدار الفترة الماضية وما تم رصده من سلبيات وإيجابيات بالمراكز والمدن، وحسب إمكانيات وقدرات كل منهم.

وشملت الحركة ندب اللواء عماد الدكروري، من العمل رئيس مركز ومدينة طلخا للعمل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، وندب رحاب المزين من العمل بالديوان العام للمحافظة للعمل رئيس الوحدة المحلية بمدينة محلة دمنة، والإشراف على الوحدة القروية بمنية محلة دمنة، وندب حاتم قابيل من العمل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين للعمل رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، وندب إسلام النجار من العمل رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل للعمل رئيس مركز ومدينة طلخا، وندب محمد عبد الباقي من العمل رئيس مركز ومدينة أجا للعمل رئيس مركز ومدينة المنصورة، وندب محمد عوض الدسوقي من العمل رئيس مركز ومدينة منية النصر للعمل رئيس مركز ومدينة أجا، وندب وائل السعدني من العمل رئيس مدينة محلة دمنه للعمل رئيس مركز ومدينة منية النصر.