أفغانستان تعلن مقتل 400 شخص بهجوم باكستاني على مستشفى وإسلام أباد تنفي

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت أفغانستان، الثلاثاء، إن هجوما باكستانيا استهدف الليلة الماضية مستشفى يعالج مدمني المخدرات في العاصمة كابل، أسفر عن مقتل 400 شخص وإصابة 250 آخرين.

جاء ذلك في تدوينة لنائب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية حمد الله فطرت، على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وأضاف فطرت أن جزءا كبيرا من المستشفى دُمر في الهجوم، وأن "عدد القتلى بلغ 400 حتى الآن، مع احتمال ارتفاع العدد".

بالمقابل، أفاد وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، في تدوينة على "إكس"، بأن الهجمات على كابل وننكرهار استهدفت "منشآت عسكرية".

وأشار تارار إلى أن العمليات ضد أفغانستان ستستمر "حتى تحقيق الأهداف المرجوة"، مؤكدًا أن الحكومة الأفغانية تُطلق "ادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وكذلك ذكر بيان صادر عن وزارة الإعلام الباكستانية، أن باكستان استهدفت "منشآت عسكرية وبنية تحتية تدعم الإرهاب" في كابل وننكرهار ليلة 16 مارس، نافيةً الادعاءات الأفغانية بشأن استهداف المستشفى.

ومنذ 22 فبراير المنصرم تدور اشتباكات حدودية بين باكستان وأفغانستان، خلفت مئات القتلى والجرحى.

وتطالب باكستان منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم بأفغانستان العام 2021، باتخاذ إجراءات ضد "حركة طالبان باكستان" التي تصنفها "منظمة إرهابية".

وتتهم إسلام آباد الحركة بتنفيذ هجمات داخل باكستان، وبالتمركز داخل الأراضي الأفغانية، وبأن حكومة كابل لا تتخذ الإجراءات اللازمة ضدها.

في المقابل، تنفي الإدارة الأفغانية وجود نشاط لـ"حركة طالبان باكستان" على أراضيها.

وتنشط "طالبان باكستان" في المناطق القبلية الواقعة في "الحزام البشتوني" الممتد بين البلدين على طول "خط دوراند"، الذي رُسم خلال الحقبة الاستعمارية البريطانية ويعتبر فعليا خط حدود بين أفغانستان وباكستان.