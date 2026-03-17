دراسة التعاقد مع شركة نظافة وتوزيع 400 برميل قمامة خلال هذا الأسبوع بمطروح

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، إنه جارٍ دراسة التعاقد مع إحدى شركات النظافة، كما تم توفير 1000 برميل قمامة، وسيتم البدء في توزيع 400 منها خلال هذا الأسبوع بعدد من المناطق.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ مطروح عقب صلاة العشاء والتراويح مع أهالي منطقة الأفراد بمدينة مرسى مطروح، حيث استمع إلى عدد من مطالب المواطنين.

وأكد المحافظ سعي المحافظة لحل العديد من العقبات وفقًا للميزانية والموارد المتاحة، لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أنه تم وضع إجراءات للعمل على إنهاء مشكلة المياه، إلى جانب التنسيق مع عدد من الجامعات لسد العجز في التخصصات الطبية والعمل على استقرار الأطباء بمطروح.

وأضاف أنه سيتم إعداد مخطط للارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة وتقليل نسبة التسرب، مع بدء العام الدراسي القادم.

وأشار المحافظ إلى أنه جارٍ تطوير مدخل المدينة من الكيلو 8 حتى داخل المدينة، مع إنشاء حارة بطيئة ولوحات جدارية للحفاظ على الشكل الحضاري لمدينة مرسى مطروح السياحية.

كما أوضح أنه سيتم تحديد مواقع لسيارات الـ«بيج باجي» ومنع تواجدها بين المناطق السكنية حرصًا على سلامة المواطنين، مع مراجعة كابلات وبوكسات الكهرباء بمنطقة الأفراد وإعادة الشيء لأصله، وإدراج رصف عدد من الشوارع بالخطة بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية.