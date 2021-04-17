الأكاديمية الوطنية للتدريب تخصص إمساكية رمضان عن «موكب مصر السلام»

خصصت الأكاديمية الوطنية للتدريب برئاسة الدكتورة رشا راغب، إمساكية شهر رمضان الكريم عن "موكب مصر السلام" عبر العصور الزمنية المختلفة لمصر.

ونشرت الأكاديمية الوطنية صورة من الإمساكية عبر فيسبوك، وعلقت قائلة: "رمضاننا مختلف كل سنة، سنة فاتت على إمساكية بتجمع شهداء مصر العظماء وتضحياتهم في سبيلها، إمساكية رمضان 1442 عن موكب مصر، موكب تاريخي مقروء طوال شهر رمضان يومياً على الـstories لصفحة الأكاديمية يوضح شخصية مصر عبر عصورها المتعاقبة وقيمها في الحرب والسلام، تابعونا يوميًا للاستمتاع بتاريخ مصرنا الغالية".

وتتضمن الإمساكية الكثير من المعلومات والقصص المهمة عن الحضارة المصرية القديمة مثل: "السلام وماعت ونبذ العنف، وجيشًا قويًا فقط للدفاع والحماية، والنيل ومكانته لدى القدماء المصريين، واستخدام نظام قياس النيل، وترنيمة آتون العظمى، والتقويم المصري القديم، وكتاب الموتى، وترانيم النيل، ووصية الجدود بتعمير الحدود، وحرب أكتوبر عام 1973، ومعركة قادش مقاومة تفتيت الدولة، ومصر حصن جنوب المتوسط" وغيرهم من الموضوعات.

الأكاديمية الوطنية للتدريب أنشئت بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمى والدولى.