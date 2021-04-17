مصطفى كمال يجتمع بمحمد فوزي وحراس الإسماعيلي

عقد مصطفى كمال مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي، اجتماعًا مطولاً مع حراس مرمى الفريق الأول لحثهم علي تقديم أفضل ما لديهم للفريق خلال المرحلة المقبلة.

كما عقد كمال اجتماعًا مطولاً مع محمد فوزي حارس مرمى الفريق، بهدف إعادة الثقة له و التأكيد علي نسيان كل ما مضي و التفكير في المرحلة القادمة التي تُمثل “عُنق الزجاجة” للنادي الاسماعيلي.

ويهدف مدرب حراس الدراويش الجديد التطوير من أداء حراسه و العمل علي تفادي الأخطاء التي يقعا بها بشكل مستمر منذ الموسم الماضي، حيث تسببت في فقدان الفريق للعديد من النقاط وتواجده في مركز متأخر لا يليق تمامًا بإسمه أو شعبيته الجارفة في كل أنحاء الوطن العربي.