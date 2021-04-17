بيع صورة ذاتية رقمية لإدواد سنودن بالملايين

جمع المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن ملايين الدولارات للتبرع لمؤسسته الصحفية من خلال بيع عمل فني رقمي يوم الجمعة.

وتم بيع صورة ذاتية لسنودن (37 عاما) صنعت من من صفحات وثائق محكمة أمريكية مقابل ما قيمته حوالي 5ر5 مليون دولار من العملة المشفرة "ايثيريوم".

وشكر سنودن مقدمي العطاءات في تغريدة على موقع تويتر. وستوجه العائدات إلى مؤسسة حرية الصحافة، التي يقودها منذ عام 2017.

يذكر أن سنودن، كشف عن أنشطة تجسس واسعة النطاق للحكومة الأمريكية قبل فراره من الولايات المتحدة في عام 2013، أولا إلى هونج كونج ثم إلى روسيا، حيث يعيش هناك منذ ذلك الحين.

وسنودن، مطلوب في الولايات المتحدة بتهم جنائية لانتهاكات أمنية تشمل فضح جهود الدولة للتجسس على المدنيين على نطاق واسع.

وقد تم أخذ الوثائق القانونية المستخدمة لصورة سنودن من قرار محكمة أعلن أن جمع وكالة الأمن القومي بيانات الهاتف الخاصة بالمدنيين كان عملا غير قانوني.

وباع سنودن الصورة بوصفها "ان اف تي" أوغير قابلة للاستبدال. ولديها شهادة أصالة رقمية، مما يعني أنه في حين يمكن أن يكون هناك أي عدد من النسخ المتطابقة للصورة، فإن العمل المباع هو الأصل الوحيد.