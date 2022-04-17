تداول فيديو لسطو مسلح واختطاف أحد العاملين في مسلسل «بطلوع الروح»

انتشر فيديو عبر عدد من الصفحات اللبنانية علي موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" يؤكد تعرض أحد العاملين بمسلسل" بطلوع الروح" لعملية خطف علي طريق بعلبك الدولي، حيث يتم تصوير المسلسل هناك.



وأشيع أن المختطف هو الفنان أحمد السعدني مع عدد من طاقم مسلسل "طلوع الروح" بعد مشاركتهم بتصوير مشاهد للمسلسل في بعض المناطق البقاعية.



لكن الفنانة إلهام شاهين، إحدي بطلات العمل، أدلت بتصريحات صحفية لعدد من وسائل الإعلام أكدت فيها أن جميع الممثلين العاملين بالمسلسل بخير، وأن محاسب المسلسل هو الذي تعرض لعملية الخطف، بعد أن تسرب للخاطفين معلومة تؤكد أن المحاسب معه حقيبة من الأموال، ونجحت الأجهزة الأمنية بلبنان في إعادته سالما.



يذكر أن مسلسل" بطلوع الروح" يتعرض لمنطقة درامية شائكة، حيث تدور قصته حول الجماعة الإرهابية"داعش" .



وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري، و بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، محمد حاتم، أحمد السعدني، عادل كرم، ديامان أبو عبود، والعديد من الفنانين من الدول العربية وروسيا وأوكرانيا.