عاصفة ترابية شديدة تضرب منطقة الفرافرة في الوادي الجديد





شهدت محافظة الوادي الجديد، عواصف ترابية وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وعدم استقرار في أحوال الطقس خاصة بالمناطق الغربية بمركز الفرافرة، ما أدى إلى تكثيف حملات المرور على الطرق السريعة، جراء انعدام الرؤية المرورية بالطرق السريعة الصحراوية.



وذكر بيان صادر من المحافظ اليوم، أن المحافظة ترفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، والتي يصاحبها عواصف ترابية على بعض المناطق بالمحافظة.



وأشار البيان إلى تواصل غرفة العمليات والأزمات المتابعة وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات العلاجية، تحسبا لوقوع حوادث او سقوط أشجار او تصدع منازل جراء الطقس غير المستقر.