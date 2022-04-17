إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال فشلت في إخلاء المرابطين من المسجد الأقصى



قالت وسائل إعلام فلسطينية، إنّ قوات الاحتلال فشلت في إخلاء المرابطين من المسجد الأقصى.

يأتي هذا فيما انتشرت لقطات على موقع تليجرام تُظهر شبابًا فلسطينيين وهم يهتفون في أعقاب انسحاب قوات الاحتلال من المسجد الأقصى.

وهتف المعتكفون الذين كانوا محاصرين في المصلى القبلي بعد انسحاب قوات الاحتلال من باحات الأقصى قائلين «لن تركع أمة قائدها محمد».

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأحد، تزامنًا مع عيد الفصح الذي بدأ مساء الجمعة ويستمر أسبوعًا.

وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشروق»، إنّ قوات الاحتلال عملت على إفراغ الساحات واعتدت بالضرب على شبان فلسطينيين لتأمين عملية الاقتحام التي يشارك فيها أيضًا عدد كبير من المستوطنين.

وأضافت المصادر أنّ عددًا من الشباب الفلسطينيين تمكنوا من التحصن داخل المصلى القبلي، فيما سُمعت نداءات استغاثة توجه عبر مآذن المسجد.

وأشارت إلى أنه تم إغلاق باب المغاربة بعد انتهاء فترة اقتحامات المستوطنين التي حددها الاحتلال، مع انتشار ملحوظ ومكثف لقوات الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى.