توزيع 47 ورشة جاهزة بالمعدات والأجهزة على شباب المحافظة فى احتفالات العيد القومى.. و‏معارض «أهلًا رمضان» وفرت السلع بأسعار مناسبة

تعاون مع وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء فى دمج أبناء سيناء فى التنمية ‏المتكاملة.. والاستفادة من المياه العذبة فى جميع مناطق المحافظة

وحدة العلاج الكيميائى بمستشفى العريش تخدم ٧٠٠ ‏مريض كانوا يتكبدون مشقة السفر للعلاج فى القاهرة والمحافظات الأخرى

6 مشروعات بالمناطق الصناعية بالمحافظة أبرزها الرمل الزجاجى وزيت الزيتون والطوب الإسمنتى والرخام.. وحوافز جديدة لتشجيع المستثمرين

تعويضات وبدائل مناسبة للمواطنين فى حرم ميناء العريش.. والمشروع نقلة اقتصادية كبيرة ‏ستعود بالنفع على الجميع