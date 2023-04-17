قالت الفنانة زينة، إنها لا تكره الرجال ولم تشعر بعقدة تجاه الزواج، وذلك بعد ارتباطها بالفنان أحمد عز، والمشكلات التي تعرضت لها بعد التجربة.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «حبر سري»، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، أنها ليس لديها الرفاهية للوقوع في الحب، مشيرة إلى أنها متعلقة بأولادها وتحبهم كثيرًا.

ولفتت إلى أنها لا ترغب في أن تكون أنانية، حال الدخول في علاقة حب؛ بسبب تكريس وقتها بالكامل لأولادها وعملها، قائلها إنها «لا تمتلك وقتًا تمنحه لأحد».

وأكملت: «حتى لو في وقت أديه لنفسي أنا أهم وأولى، لأن الأنا بتتعب وبقف على رجلي أشتغل وأحارب في دنيا كلها حروب ومعارك ومؤمرات، بدي وقت لنفسي ولأولادي، اللي هيجي لا هياخد اهتمام ولا حب ولا وقت، حرام أظلم واحد معايا».

وبسؤالها عن الرجل الذي مازالت تشعر تجاهه بمشاعر حب، عقبت: «هقول رد مش حقيقي، لكن لازم يترد في الظروف اللي أنا فيها، أنا دلوقتي عندي ولاد هيبقوا رجالة، مفيش في حياتي حد وأبوهم مش موجود، مينفعش أطلع أقول بحب راجل تاني غير أبوهم».

واستطردت: «أنا بحب ولادي وأكيد كنت بحب أبوهم، مش هينفع معايا ولاد هيطلعوا رجالة أطلع أقول حبيت حد تاني غير أبوهم، هما نفسهم مش هيسامحوني، عشان خاطر ولادي أقول وأعمل أي حاجة في العالم، بس هما يؤمروا».