شوقي غريب يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الزمالك

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أعلن شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الزمالك مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب على ستاد القاهرة الدولي، في التاسعة والربع من مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل المقاولون العرب لمواجهة اليوم كما يلي:

محمود أبو السعود في حراسة المرمى

الدفاع: أمير عابد، أحمد الشيمي، أحمد علاء، فاروقا نور الدين

خط الوسط: محمد مجلي، جوزيف أوشايا، أمادو نياص

الهجوم: لويس إدواردو، أحمد عاطف «قطة»، جون أوكلي.