الأهلي يدرس الاعتذار عن مباراة السوبر المصري بعد تسريبات عقوبة كهربا

قال مصدر بالنادي الأهلي إن مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب سيعقد إجتماعا عاديا يوم الأربعاء المقبل محدد له منذ الأسبوع الماضي لمناقشة العديد من الموضوعات التى تخص النادي الرياضية والإجتماعية والإنشائية.

وقال المصدر إن مجلس الإدارة فوجئ مساء الأحد بتسريبات حول عقوبة النادى وكذلك عقوبة محمود كهربا لاعب الفريق بالإيقاف لـ 12 مباراة مؤكدا أن النادي لم تصله أى خطابات رسمية من اتحاد الكرة حول هذه العقوبات.

وكشف المصدر أن مجلس الإدارة سيدرس قرار الإنسحاب من المشاركة فى بطولة كأس السوبر المصري والتى ينظمها اتحاد الكرة والمقررة يوم 5 مايو المقبل بإمارة أبوظبي وذلك ردا على التسريبات بالعقوبات معتبرا أن تلك التسريبات هي استمرار لسياسة التوازات التى يتبعها اتحاد الكرة فى قراراته مؤخرا.

وشدد المصدر أن لجنة الإنضباط لم ترسل أى خطابات للأهلي بأى عقوبات وأن لجان الاتحاد لاتخاطب أندية وأنه فى حالة وصول أى قرارات رسمية لاتحاد الكرة سيتم دراستها والرد عليها وفقا للوائح والقوانين ووفقا لما يحفظ حقوق الأهلي ولاعبيه.