منذ مطلع التاريخ، تحظى مصر بنساء عظيمات وملهمات استطعن أن يسطرن إنجازات ويصنعن تاريخا ويساعدن في إعادة بناء وتشييد مجد بلادهن على مر التاريخ وفي مختلف عصورها القديمة والحديثة والأحدث.



المجلس القومي للمرأة في مصر نشر كتابات وثق خلالها قصص نجاح المرأة المصرية في صناعة التاريخ والمجد لبلادها، استعانت بها "الشروق" لتقدم سلسلة "نساء مُلهمات" على مدار شهر رمضان، لتسرد قصص إنجازات عظيمة للمرأة المصرية، عبر العصور المختلفة وحتى العصر الحالي.



• سارة صبري.. أول رائدة مصرية تسافر إلى الفضاء



تعد سارة صبري أول سائحة فضاء مصرية تسافر إلى الفضاء، فهي لديها خبرة تمتد من الميكاترونكس والجراحة الروبوتية، إلى تطوير الخلايا الجذعية والبيواستروناوتكس.



وسارة صبري هي المؤسِسة والرئيسة التنفيذية لمبادرة الفضاء العميق (DSI)، حيث شاركت في تصميم وبناء أول محطة بحث تناظرية في إفريقيا من خلال وكالة الفضاء المصرية.



تشغل سارة صبري منصب نائب الرئيس التقني للتكنولوجيا لإحدى الشركات الناشئة بألمانيا والتى تعمل بمجال تصميم واقع معزز عبر تطبيقات المحمول.



حصلت سارة صبري على بكالوريوس الهندسة، ثم درست الهندسة الميكانيكية والهندسة الطبية الحيوية في إيطاليا، تليها دورة في هندسة الطيران في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT).



قبل عملها في مجال الفضاء، وخلال دراستها في مصر عملت سارة صبري كمعلمة يوجا ومدربة كروس فيت، ومارست فنون القتال المختلطة.



سافرت سارة صبري إلى عدة بلاد في إفريقيا للعمل التطوعي في مدارس ومنظمات مختلفة، بما في ذلك مركز تمكين المرأة في أوغندا.

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