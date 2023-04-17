المسجد الأقصى يمتلئ عن آخره بالمصلين في ليلة 27 رمضان

امتلأ المسجد الأقصى المبارك عن آخره بالمصلين في صلاتي العشاء والتراويح، ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحفي، بأن نحو 280 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى المبارك لإحياء ليلة القدر، وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المدينة المقدسة.



واكتظت باحات ومصليات المسجد الأقصى بالمصلين الذين جاءوا من الضفة الغربية ومدينة القدس، ومن أراضي الـ 48، رغم قيود الاحتلال وحواجزه، ووجد كثيرون صعوبة بالغة في الدخول إلى باحات المسجد التي فاضت بالمصلين.



وبين صلاتي المغرب والعشاء، ردد المصلون والمرابطون هتافات "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، عند سلالم قبة الصخرة، وسمع صدى صوت الهتافات في باحات المسجد.