البنك المركزي التركي يضغط على البنوك لتقليص مشترياتها من الدولار

قالت مصادر مطلعة، إن البنك المركزي التركي يضغط على البنوك المحلية للحد من مشترياتها من الدولار من سوق الإنتربنك لتخفيف الضغط على الليرة التركية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول، إن البنك أبلغ بعض البنوك شفاهة في الأسبوع الماضي، أنه حدد سقفا يوميا لكمية العملات الأجنبية التي يمكن للبنوك شرائها من سوق الإنتربنك بعد تلبية احتياجاتها في إطار برنامج توفير النقد الأجنبي المسمى "كيه.كيه.إم".



يذكر أن كيه.كيه.إم هو نظام ادخار مدعوم من الحكومة يعوض المشاركين فيه عن تذبذب أسعار الصرف.



وقالت المصادر إن طلب وضع سقف لمشتريات البنوك من الدولارات يأتي في نفس الوقت الذي خفف فيه البنك المركزي بعض إجراءات إدارة سعر الليرة ومنها الإخطار باحتياجات العملاء لمشتريات الدولار وتقليل عدد ساعات التداول وفرض سعر أعلى للمستثمرين الأفراد.



يذكر أن المستثمرين يمكنهم شراء الدولار في السوق المباشرة مقابل أكثر من 20 ليرة، في حين يبلغ سعر العملة الأمريكية في سوق الإنتربنك 19.3771 دولار.



وفي وقت سابق من الشهر الحالي شدد البنك المركزي التركي قواعد ودائع العملات الأجنبية لدى البنوك في محاولة لدعم الليرة التركية التي تعاني من تزايد الضغوط.



وتعزز القواعد الجديدة، القواعد الموجودة سلفا الرامية إلى تشجيع الاحتفاظ بالودائع بالليرة كواحدة من الأدوات التي تستخدمها المؤسسات النقدية لتعزيز العملة المحلية.



وبحسب أحدث تعديلات أعلنها البنك المركزي، فإنه إذا قلت نسبة الودائع بالعملة المحلية لدى أي بنك تجاري عن 60% من إجمالي ودائعه سيضطر إلى إيداع جزءا أكبر من ودائعه بالعملات الأجنبية في البنك المركزي.



كما تلزم التعديلات البنوك بشراء 7% إضافية من السندات الحكومية بالعملة المحلية إذا قلت نسبة ودائع العملة المحلية عن 60% من إجمالي ودائع البنوك.



في الوقت نفسه، سيعفي البنك المركزي البنوك من الاحتفاظ ببعض السندات الحكومية بالعملة المحلية إذا وصلت نسبة ودائع الليرة لديها إلى 60% أو أكثر.