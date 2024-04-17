محافظ جنوب سيناء: افتتاح 8 مشروعات بشرم الشيخ في احتفالات عيد تحرير سيناء

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها تمهيدًا لافتتاح بعضها خلال الاحتفال بعيد تحرير سيناء، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، ورؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية، ومديري الإدارات بالديوان العام، وممثلي الشركات المنفذة والجهات المشرفة على المشروعات.

وجرى خلال الاجتماع، عرض موقف طرح 13 قطعة ضمن المتخللات بمدينة شرم الشيخ، ومناقشة موقف إنشاء 60 وحدة سكنية بمدينة نويبع ضمن خطة الإسكان الاجتماعي، وعرض الموقف التنفيذي لمسجد المنشية بطور سيناء، ومسجد نبق بشرم الشيخ، وإنشاء ملعب متعدد بمدينة طابا. كما جرى عرض مشكلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وحل مشكلة شركة المياه والخاصة بالبرنت التأميني.

وأكد المحافظ، أنه سيجري افتتاح 8 مشروعات بمدينة شرم الشيخ، وهم "مبنى الرصد الأمني الموحد، ومضمار الهجن، وقرية التراث البدوي، والمستشفى البيطري، وبحيرات الأكسدة، ونقطة مشاهدة الطيور المهاجرة، ومبنى مجلس المدينة الجديد، والحديقة المركزية".

وذكر أنه جرى الانتهاء من أعمال تشطيب ورفع كفاءة العمارات السكنية بمدينة طابا والمنطقة المحيطة بها، وجارٍ أعمال التجميل بالمنطقة أمام المسرح الثقافي المكشوف، وتجميل الحديقة المركزية بمدينة طور سيناء، وشراء 5 حافلات كهربائية للعمل بمدينة شرم الشيخ.

وأكد المحافظ، ضرورة تسهيل إجراءات تراخيص دور المسنين على مستوى مدن المحافظة، وموقف استغلال مبني مجلس مدينة شرم الشيخ القديم.